New York (APA) - Die US-Börsen haben am Freitag mehrheitlich im Plus geschlossen. Für eine Stimmungsaufhellung sorgten an der Wall Street im Verlauf Aussagen von Donald Trump zum Handelsstreit mit China. Dennoch verbuchte die Wall Street damit eine tiefrote Handelswoche mit einem Wochenminus beim Dow und an der Nasdaq von jeweils etwas mehr als zwei Prozent.

Der Dow Jones Industrial Index stieg um 123,95 Punkte oder 0,49 Prozent auf 25.413,22 Einheiten. Der S&P-500 Index legte um 6,07 Punkte oder 0,22 Prozent auf 2.736,27 Zähler zu. Der Nasdaq Composite Index reduzierte sich um 11,16 Einheiten oder 0,15 Prozent auf 7.247,87 Zähler.

Der US-Präsident zeigte sich hoffnungsvoll, dass es im Handelskonflikt mit China zu einer Vereinbarung kommen werde. Trump sagte, dass China ein Handelsabkommen abschließen möchte, damit nicht weitere US-Sanktionen gegen chinesische Produkte erlassen werden. Nachträglich relativierte laut CNBC ein Sprecher des Weißen Hauses, dass eine Übereinkunft nicht unmittelbar bevorstehe und dass man in die Aussagen Trumps nicht zu viel hinein interpretieren sollte.

Die Daten zur Industrieproduktion lieferten den Börsen kaum Impulse. Zwar hatte die Industrie in den USA Anfang des vierten Quartals an Schwung verloren, legte aber immer noch zu und blieb damit auf Wachstumskurs.

Unternehmensseitig steht die Technologiebranche im Fokus. Vor allem die Anteile von Nvidia wurden schwer abgestraft und büßten beachtliche 18,8 Prozent ein. Das Ende des Bitcoin-Booms schlug auf das Geschäft und nun auf den Aktienkurs des Grafikkarten-Spezialisten durch. Quartalszahlen und Ausblick hatten enttäuscht. Die Produktion der Digitalwährung Bitcoin erfordert massive Computer-Ressourcen - und Grafik-Karten sind optimal dafür. Doch in diesem Jahr verlor der Bitcoin über zwei Drittel seines Werts - und das machte auch die Erzeugung der Digitalwährung weniger attraktiv.

Auch der Chipausrüster Applied Materials enttäuschte mit seinem Ausblick: Die Papiere rutschten im Tagestief um mehr als 4 Prozent nach und startet anschließend eine Erholung und schlossen mit plus 1,1 Prozent. Die Anteilscheine des Chip-Entwicklers D brachen 3,9 Prozent ein.

Die Papiere des AMD-Wettbewerbers Intel hingegen gewannen 1,5 Prozent und waren damit Spitzenwert im Dow. Damit honorierten die Anleger, dass der Chipkonzern sein Aktienrückkaufprogramm um 15 Milliarden US-Dollar aufgestockt hatte.

