Internationale Pressestimmen zum britischen Streit um Brexit-Abkommen

London/Brüssel (APA/AFP/dpa) - Die Zeitungen schreiben am Samstag zum britischen Streit um das Brexit-Abkommen:

„Süddeutsche Zeitung“ (München):

„Großbritanniens Vorstellung von Souveränität passt nicht mehr in diese Welt, in der das Empire tot ist und die nationale Größe plattgewalzt wird von neuen Giganten wie China. Die Briten brauchen Europa, wie Europa die Briten braucht. Die Vorstellung der Brexiteers von Souveränität ist kindisch. Sie verkennt den Einfluss der Briten in der EU und macht das Land schwächer als nötig. Man könnte May zugutehalten, dass sie diese Erkenntnis teilt und mit einer unbefristeten Zollunion eine stille Kapitulation anstrebt. Wäre es so, hätte sie eine Kampagne für ein modernes Verständnis von Souveränität starten müssen. So aber redete sie beiden Seiten nach dem Mund und bezahlt nun einen Preis für ihre Unentschlossenheit.“

„Die Welt“ (Berlin):

„Das Personal des britischen Lehrstücks besteht aus Opportunisten und Schurken, zuweilen in einer Person. Helden sucht man vergebens. In einer vernünftigen Welt würden sich Großbritannien und die EU auf den jetzt ausgehandelten Deal einigen, der die beliebige Verlängerung einer Übergangszeit ermöglicht, in der die Briten in der Zollunion bleiben. Nach und nach könnte so Großbritannien wieder stärker eingebunden werden in ein Europa, das sich seiner Verantwortung als Machtpol in einer multipolaren Welt bewusst wird. Doch die Stimme der Vernunft klingt nicht sehr laut in England heute.

„Neue Zürcher Zeitung“:

„Am Ende musste die Regierung in London Auflagen aus Brüssel akzeptieren, die sie lange hartnäckig zu vermeiden suchte. Auch in den nach dem Brexit angestrebten Verhandlungen über Freihandelsverträge wird es einen Unterschied machen, ob man als einer der grossen Wirtschaftsblöcke namens Amerika, China oder EU agiert oder alleine als mittelgrosses Land. Als einer der globalen Top 3 aufzutreten, ist eben wesentlich gewichtiger, als unter den Top 10 zu rangieren. Die Anpassung an diese Realitäten wird den Akteuren in der britischen Politik - und auch in den Medien - schwerfallen. Viele von ihnen haben sich Illusionen hingegeben. Aber ein Umdenken lässt sich kaum länger aufschieben. Das Brexit-Drama könnte dabei hilfreich sein. Es ist allerdings eine ziemlich teure Lernmethode.“

„Frankfurter Allgemeine“:

„In den eigenen Reihen wird ein Misstrauensvotum gegen sie angezettelt, und wie ihr ‚Deal‘ mit der EU eine Mehrheit im Unterhaus finden soll, ist vermutlich ihr selbst noch schleierhaft. Deswegen appelliert May an das Verantwortungsbewusstsein der Abgeordneten. Aber die allgemeine Ungewissheit bleibt. Wer würde ihr nachfolgen, wenn sie nicht das Vertrauen der Konservativen erhielte? Ein Ultra-Brexiteer? Dann wäre ein ungeregelter EU-Austritt wohl (schmerzliche) Folge. Was, wenn das Parlament ihren Entwurf, der logischerweise ein Kompromiss ist, ablehnt? Neuverhandlungen wiederum lehnt die EU ab. Neuwahlen wären eine Option, doch die macht auch nicht froh, weil nicht auszuschließen ist, dass der altlinke Labour-Führer Corbyn an die Macht gelangt. Wie gesagt, es geht ums Ganze - um die Zukunft des gespaltenen Landes.“