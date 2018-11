Einbruchsdiebstähle in Tiroler Gotteshäuser

Elbigenalp/Roppen (APA) - Einbruchsdiebstähle in die Pfarrkiche Bach im Außerfern und eine Kapelle in Roppen im Oberinntal beschäftigen die Polizei in Tirol. Ein Zusammenhang der Straftaten, die zwischen dem 13. November und dem gestrigen Freitag verübt wurden, wird nicht ausgeschlossen.

Erfolg hatte die unbekannte Täterschaft in Bach: Dort umging sie nach Polizeiangaben vermutlich durch Nachsperren die Sperrvorrichtung des Opferstockes und erbeutete einen dreistelligen Eurobetrag. In der Bruder-Klaus-Kapelle in Roppen allerdings misslangen dem oder den Tätern mehrere Versuche. Vermutlich mit einem Schraubenzieher wurde versucht, den in eine Wand einbetonierten Opferstock aufzubrechen. „Nur“ beschädigt wurde auch die „Kerzenkassa“, die ebenfalls dem Einbruchswerkzeug Stand hielt.

Die zuständigen Polizeiinspektionen von Elbigenalp (Tel.: 059133/7152) und Ötz (Tel.: 059133/7106) ersuchen um Hinweise aus der Bevölkerung.