Deutscher Beauftragter gegen Missbrauch: Archive der Bistümer öffnen

Berlin (APA/dpa) - Der Beauftragte der katholischen Kirche zur Aufarbeitung von Missbrauchsfragen in Deutschland, Stephan Ackermann, hat die Bistümer aufgefordert, ihre Archive zu öffnen, damit Forscher die Sexualstraftaten konsequent aufklären können.

„Es ist klar, dass die nun folgende Aufarbeitung keine interne Sache mehr sein kann. Unabhängig heißt für mich, dass der jeweilige Bischof die weitere Untersuchung aus der Hand gibt“, sagte der Trierer Bischof dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Dass manche Bischöfe unzureichend kooperierten, sei „beklagenswert“. Wenn ein Bischof das Thema nicht zur Chefsache erkläre, bleibe die Umsetzung schwierig. Von oben müsse aber die klare Direktive kommen: „Wir wollen das, wir machen das.“

Mit den Staatsanwaltschaften will die Kirche zusammenarbeiten, wie Ackermann weiter erklärte. „Wir werden volle Kooperationsbereitschaft mit den Ermittlungsbehörden zeigen. Kirchliches Recht kann nicht gegen staatliches Recht stehen.“

Ackermann ist seit 2010 Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für das Thema. Im September hatte diese eine Studie über sexuellen Missbrauch katholischer Kleriker an Kindern und Jugendlichen vorgestellt. Zwischen 1946 und 2014 sollen mindestens 1.670 katholische Geistliche 3.677 meist männliche Minderjährige missbraucht haben. Ackermann sprach im „Spiegel“ von einem großen Dunkelfeld, weil etwa Vorkommnisse nicht dokumentiert wurden oder Akten vernichtet wurden. Autoren der Studie hatten zudem beklagt, dass sie keinen Zugang zu Originalakten in den Kirchenarchiven hatten.

Mittlerweile beschäftigt eine Strafanzeige gegen Unbekannt wegen der juristisch nicht aufgearbeiteten Missbrauchsfälle Ermittler in ganz Deutschland. Sechs Juristen hatten Anfang November bei den Staatsanwaltschaften im Bezirk aller 27 Bistümer Anzeige wegen sexuellen und schweren sexuellen Missbrauchs eingereicht.

Am kommenden Freitag befasst sich die Herbstvollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), der katholischen Laienorganisation, in Bonn mit dem Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs. Am gleichen Tag berät die Bischofskonferenz in Köln auf einer Fachtagung über die „Prävention von sexualisierter Gewalt“.