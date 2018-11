Proteste am Rande des AfD-Parteitags in Magdeburg

Magdeburg (APA/AFP/dpa) - Am Rande des AfD-Parteitags in Magdeburg sind am Samstag mehrere hundert Menschen zu einer Demonstration zusammengekommen. Die Kundgebung stand unter dem Motto „#ausgehetzt! Für ein solidarisches Europa“. Die Polizei schätzte die Anzahl der Teilnehmer zum Auftakt auf rund 350, die Veranstalter sprachen von etwa 500 Demonstranten.

Die Teilnehmer wollen mit ihrer Kundgebung nach eigenen Angaben „ein starkes Zeichen für ein offenes Europa setzen“. Der gesellschaftlichen Spaltung „durch rechten Populismus und Hetze gegen Minderheiten“ müsse Einhalt geboten werden, hieß es in dem Aufruf. Nach einer Kundgebung am Opernplatz wollten die Demonstranten in Richtung des AfD-Parteitags ziehen. Nach Angaben der Polizei blieb zunächst alles friedlich.

Die AfD hält seit Freitag ihren Europaparteitag in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt ab. Am Freitagabend hatte der Parteitag den AfD-Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen zum Spitzenkandidaten für die Europawahl gewählt. Auf Platz zwei der Liste tritt der Essener AfD-Politiker Guido Reil an. Er war 2016 wegen der Flüchtlingspolitik der Großen Koalition nach 26 Jahren aus der SPD ausgetreten. Reil ist Bergmann und Mitglied des AfD-Bundesvorstands.

Bei dem bis Montag dauernden Parteitag will die AfD insgesamt 40 Listenplätze besetzen. Intern wird damit gerechnet, dass die Partei bei der Europawahl im Mai 2019 etwa 20 Mandate erringen könnte. Bei der Wahl 2014 errang sie sieben Sitze, infolge der Spaltung und weiterer Führungskämpfe der Partei blieb nur ein Mandat bei der AfD, das Meuthen innehat. Ihr Europawahlprogramm will die AfD bei einem weiteren Parteitag im Jänner beschließen.

Zu einem Zwischenfall am Rande des Parteitags kam es am Freitagabend, als ein Taxi mit vier Teilnehmern des AfD-Parteitags vor einem Magdeburger Hotel vorfuhr. Beim Aussteigen wurde laut Polizei einer der Insassen von sieben bis acht Vermummten angesprochen und gefragt, ob er AfD-Mitglied sei. Der Angesprochene setzte sich daraufhin wieder in das Taxi. Die Vermummten zerschlugen nach Angaben der Polizei die Heckscheibe des Wagens. Es gab keine Verletzten.

Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen hält die Verluste seiner Partei in aktuellen Wählerumfragen indes nicht für den Beginn einer Trendwende. Die Affäre um Spenden aus dem Ausland, die Debatte über eine mögliche Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz sowie „die mediale Bearbeitung von Chemnitz“, hätten der AfD nicht gut getan, sagte Meuthen am Samstag der Deutschen Presse-Agentur am Rande der AfD-Europawahlversammlung in Magdeburg.

„Das sind jetzt kleine Rückschläge“, die aber an der grundsätzlichen Aufwärtsbewegung nichts änderten. Die AfD liegt im aktuellen ARD-“Deutschlandtrend“ bei 14 Prozent. In Umfragen der vergangenen zwei Monate hatten zwischen 16 und 18 Prozent der Wähler angegeben, sie wollten den Rechtspopulisten ihre Stimme geben, wenn am nächsten Sonntag die deutsche Bundestagswahl wäre.

Mit Blick auf die Europawahl sagte Meuthen: „Über 15 Prozent bundesweit ist ein gutes Ergebnis. Mein Ehrgeiz geht aber deutlich weiter.“ Ein „sehr gutes Ergebnis“ seien für ihn mehr als 20 Prozent.

Welcher Fraktion sich die AfD im Europäischen Parlament anschließen will, ließ Meuthen offen. Schnittmengen sehe er mit der französischen Nationalen Sammlungsbewegung von Marine Le Pen, der nationalkonservativen polnischen PiS und der Partei von Italiens Innenminister Salvini (Lega). Aktuell seien die eurokritischen Parteien im Europäischen Parlament auf drei Fraktionen mit einem „geringen Grad an Wirkung“ verteilt. Dies zu ändern, sei wünschenswert, aber schwierig.