Klettersteigtour im Schnee: Steirerin vom Berg gerettet

Ramsau am Dachstein (APA) - Eine Klettersteig-Tour in Ramsau am Dachstein (Bezirk Liezen) ist einer 24-jährigen Grazerin am Freitagabend beinahe zum Verhängnis geworden. Wegen der Schneefelder kamen sie und ihr Bekannter auf dem Ramsauer Klettersteig nur langsam voran. Erst bei Dunkelheit erreichten sie die Edelgrießhöhe. Beim Abstieg rutschte die Frau in einer gefrorenen Schneerinne aus und wäre beinahe abgestürzt.

Das Sicherungsseil lag dort unter einer Schneedecke. Die Grazerin schlitterte über den harten Schnee, konnte sich aber im letzten Moment an einem schneefreien Felskopf halten und so den Absturz über eine 50 Meter hohe Felswand verhindern. Dabei verletzte sie sich, woraufhin ihr Begleiter einen Notruf absetzte. Wegen der Dunkelheit war eine normale Hubschrauberbergung nicht mehr möglich.

Bergretter stiegen zu dem Duo auf und führten die Erstversorgung durch. Schließlich wurde ein für eine Nachtbergung geeigneter Hubschrauber des Bundesheeres angefordert. Die Besatzung barg die junge Frau gegen 21.00 Uhr mittels Seil und flog sie ins Tal. Per Rettungshubschrauber wurde die 24-Jährige ins Krankenhaus Schladming gebracht.