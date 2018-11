Familien-Skigebiet Forsteralm nimmt Flutlicht-Anlage in Betrieb

Waidhofen a.d. Ybbs/Gaflenz (APA) - Im Familien-Skigebiet Forsteralm an der Grenze von Ober- und Niederösterreich ist Dunkelheit bald kein Hindernis mehr fürs Pistenvergnügen: Am 7. Dezember, einen Tag vor dem offiziellen Saisonstart, nimmt eine in den vergangenen Wochen errichtete Flutlichtanlage ihren Betrieb auf. Von den 100.000 Euro Gesamtkosten trägt ein Drittel das Land Oberösterreich, teilten die Betreiber am Samstag mit.

Die Anlage wurde auf der 500 Meter langen Auwiese errichtet. Ennstaler und Ybbstaler Gemeinden hatten das Skigebiet im Winter 2016/2017 durch eine gemeinsame Kraftanstrengung gerettet. Mittels Crowdfunding-Kampagne sowie Unterstützung der Länder Oberösterreich und Niederösterreich war in der vergangenen Saison eine neue Beschneiungsanlage entstanden.

Rechtzeitig vor dem Start in den Winter soll nun der nächste Meilenstein folgen. „Wir werden Flutlicht-Skifahren am Mittwoch, Freitag und Samstag von 18.00 bis 21.00 Uhr anbieten“, erläuterte Manfred Großberger, Geschäftsführer der Forsteralm BetriebsgmbH, in einer Aussendung.

Die aus neun Masten bestehende Flutlichtanlage auf der Auwiese verwendet LED-Technik und hat eine Stromleistung von 13,5 Kilowatt (kW). Insgesamt warten 16 Pistenkilometer und sieben Lifte im Skigebiet Forsteralm auf die Gäste.