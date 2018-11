Fall Khashoggi - Bisher bekannte Details zum Tötungs-Kommando

Istanbul/Washington (APA/AFP) - Die Tat sorgte weltweit für Entsetzen, doch wer wirklich hinter der Tötung des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi am 2. Oktober im Konsulat seines Landes in Istanbul steckt, ist bisher nicht eindeutig geklärt.

Nach Angaben der saudi-arabischen Staatsanwaltschaft wurde der regierungskritische Kolumnist der „Washington Post“ betäubt, seine Leiche zerstückelt und die sterblichen Überreste aus dem Konsulat geschafft.

Was ist bisher über die mutmaßlichen Tatbeteiligten bekannt? Ein Überblick:

21 Verdächtige

Im Zusammenhang mit der Tötung befinden sich nach Angaben der Behörden in Riad insgesamt 21 Menschen in Gewahrsam, alle sind saudi-arabische Staatsbürger. Die Staatsanwaltschaft machte bisher keine Angaben zu deren Identität. Elf der 21 Verdächtigen wurden bisher angeklagt. Die saudi-arabische Justiz fordert für fünf Beschuldigte die Todesstrafe. Ihnen wird vorgeworfen, „das Verbrechen angeordnet und ausgeführt“ zu haben.

Fünf saudi-arabische Beamte entlassen

Am 20. Oktober gab Riad die Entlassung von fünf Beamten bekannt, zwei davon gehörten zum inneren Zirkel von Kronprinz Mohammed bin Salman. Namen wurden nicht genannt.

Unter den Entlassenen ist General Ahmed al-Assiri, der seinen Posten als Vize-Geheimdienstchef verlor. In der Erklärung der Staatsanwaltschaft heißt es, ein „ehemaliger“ Vize-Geheimdienstchef habe den „Anführer der Mission“ angewiesen, „das Opfer durch Mittel der Überzeugung zurückzubringen und - sollte die Überzeugung scheitern - dies gewaltsam zu tun“.

Auch der königliche Medienberater Saud al-Qahtani verlor seinen Job. Ein „ehemaliger Berater“ habe bei der Tötung eine zentrale Rolle gespielt, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Gefeuert wurden überdies Mohammed al-Rumaih, Abdullah al-Shaya und Rashad al-Muhamadi. Sie alle bekleideten Ämter im Geheimdienstapparat.

US-Sanktionen gegen 17 Saudiaraber

Die USA verhängten am Donnerstag Wirtschaftssanktionen gegen 17 Saudiaraber, die in das Verbrechen verwickelt sein sollen. Unter ihnen sind Maher Mutreb, ein Vertrauter von Kahtani. Er soll die Tat „koordiniert und ausgeführt“ haben. Von den Sanktionen betroffen ist zudem der saudi-arabische Generalkonsul in Istanbul, Mohammed al-Otaibi, in dessen Konsulat die Tat begangen wurde.

Bericht zu CIA-Erkenntnissen

Die „Washington Post“ berichtete am Freitag (Ortszeit), der US-Auslandsgeheimdienst CIA sei zu dem Schluss gekommen, dass Prinz Mohammed - der „De-facto-Herrscher“ des Königreichs, hinter der Tötung stecke. Die „New York Times“ dagegen berichtete, Telefonmitschnitte zeigten zwar, dass der Prinz Khashoggi nach Saudi-Arabien habe locken wollen, er aber nicht gesagt habe, dass der Journalist getötet werden solle. Die Staatsanwaltschaft in Riad hatte zuvor betont, der Kronprinz habe nichts von der Tötung gewusst.

Khashoggis Leiche

Nach Angaben Riads gab es eine körperliche Auseinandersetzung, nachdem Khashoggi das Konsulat betreten hatte. Er sei daraufhin „überwältigt“ worden. Dann sei er ihm „eine große Menge Betäubungsmittel“ injiziert worden, was zu einer Überdosis und zum Tod geführt habe. Anschließend sei die Leiche zerteilt, „aus dem Konsulat gebracht“ und einem „Kollaborateur“ übergeben worden. Was anschließend geschah, ist nicht bekannt. Von türkischer Seite hieß dagegen, Khashoggi sei erwürgt oder erstickt worden. Anschließend sei seine Leiche zerteilt und in Säure aufgelöst worden.

Erkenntnisse der Türkei

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu bezeichnete die Erklärungen der saudi-arabischen Behörden zuletzt als „unzureichend“ und beharrte auf dem vorsätzlichen Charakter der Tat. Am Freitag berichtete die türkische Zeitung „Hürriyet“, eine Tonaufnahme der Tat im Konsulat zeige, dass es keinen Versuch zu Verhandlungen mit Khashoggi gegeben habe, sondern er umgehend nach Betreten des Konsulats getötet wurde.

Zudem verfügten die türkischen Ermittlungsbehörden über eine zweite Audioaufnahme, auf der zu hören sei, wie die Mitglieder des saudi-arabischen Tötungskommandos vor der Tat ihren „vorbereiteten Plan“ durchgingen. Auch gebe es Mitschnitte von Telefongesprächen, die Mitglieder des Mordkommandos nach der Tat mit Gesprächspartnern im Ausland geführt hätten.