Tennis: Ergebnisse ATP Finals 1 - Bryan/Sock im Doppel-Finale

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA158 ist der Name des ersten Spielers auf Mike Bryan zu berichtigen. --------------------------------------------------------------------- ~ London (APA) - Ergebnisse der Tennis-Halbfinalspiele bei den mit insgesamt 8,5 Millionen Dollar dotierten ATP Finals in der O2-Arena in London vom Samstag:

~ ATP Finals LONDON (8,5 Mio. Dollar, Hart) - Doppel: Mike Bryan/Jack Sock (USA-5) - Jamie Murray/Bruno Soares (GBR/BRA-4) 6:3,4:6,10:4

folgt Einzel (live Sky): Roger Federer (SUI-2) - Alexander Zverev (GER-3)

Weiteres Programm: 19.00 Uhr: Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (FRA-8) - Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (COL-2); nicht vor 21.00 Uhr: Novak Djokovic (SRB-1) - Kevin Anderson (RSA-5) ~