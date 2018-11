Dompfarre Eisenstadt feiert 700 Jahre Martinskirche

Eisenstadt (APA) - In Eisenstadt begeht die Dompfarre am Sonntag das Jubiläum „700 Jahre Martinskirche“. Die Vorgängerkirche des 1960 zum Dom erhobenen Gotteshauses scheint in einer Urkunde aus dem 13. Jahrhundert schriftlich als „Capella Sancti Martini de minori Martin“ auf. Aus diesem Anlass finden zwei festliche Gottesdienste statt.

Die Fundamente der im 12./13. Jahrhundert errichteten Kirche konnten bei Grabungen in den 1950er-Jahren nachgewiesen werden. Im 13. Jahrhundert kam der Chor neu hinzu, im 14. die heutige „Familienkapelle“. 1460 wurde die Kirche als Wehrkirche neu gebaut, da nach dem Fall Konstantinopels 1453 die Türken als Bedrohung wahrgenommen wurden.

Der gotische Bau wurde 1522 fertiggestellt. Rund 60 Jahre später wurde die Pfarrkirche durch einen großen Brand stark beschädigt, jedoch Anfang des 17. Jahrhunderts wieder aufgebaut. Mit der Gründung der Diözese Eisenstadt im Jahr 1960 wurde die Kirche zum Dom erhoben.

Unter dem ersten Eisenstädter Bischof Stefan Laszlo erfolgte eine Neugestaltung des Innenraumes und der Fenster. In der Amtszeit seines Nachfolgers Bischof Paul Iby wurde 2003 südlich an den Dom eine neue Sakristei in Form einer kubischen Glaskonstruktion angebaut.

Das Jubiläumsfest wird am Sonntag um 11.00 Uhr mit einer Familienmesse mit allen im Dom Getauften begangen. Von 10.00 bis 13.00 Uhr ist das Dompfarrcafe geöffnet. Den Abschluss bildet um 18.30 Uhr eine feierliche Abendmesse.