Neuer Präsident der Malediven tritt Amt an

Male (APA/dpa) - Die als Urlaubsparadies bekannte Inselkette der Malediven hat einen neuen Präsidenten. Ibrahim Mohamed Solih wurde am Samstag im Nationalfußballstadion in der Hauptstadt Male in einer Zeremonie vereidigt, an der auch der indische Premierminister Narendra Modi teilnahm.

Der 54 Jahre alte Solih hatte überraschend mit gut 58 Prozent der Stimmen vor dem seit 2013 regierenden Amtsinhaber Abdulla Yameen gewonnen. Er versprach am Samstag vor Tausenden Menschen, Korruption zu bekämpfen und Unterdrückten Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

Der Machtwechsel wird in Südasien als Rückbesinnung des muslimischen Staates im Indischen Ozean auf die traditionelle Partnerschaft mit Indien wahrgenommen. Yameen hatte sich China angenähert.