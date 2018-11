Pferdesport: 2022 keine WM in mehreren Disziplinen

Manama (APA/dpa) - In vier Jahren wird es keine Pferdesport-Weltmeisterschaften in mehreren Disziplinen wie zuletzt in den USA geben. Das teilte der Weltverband FEI am Samstag mit. Die FEI habe zweimal eine Ausschreibung eröffnet, es habe aber kein realistisches Angebot gegeben, hieß es in einer Mitteilung nach der Mitgliederversammlung in Manama/Bahrain.

Es sollen nun Einzel-Weltmeisterschaften ausgeschrieben werden.

Die WM in den USA war im September wegen der chaotischen Zustände in den ersten Tagen und zwei ausgefallenen Wettbewerben in die Schlagzeilen geraten. Während der Wettbewerbe in Tryon wurde auf dem Gelände noch gebaut.