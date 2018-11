Basketball: Wiener Timberwolves und Kapfenberg siegten in ABL

Wien (APA) - Die D.C. Timberwolves aus Wien und die Kapfenberg Bulls haben sich am Samstag in der Basketball-Herrenliga mit Siegen in die obere Tabellenhälfte verbessert. Aufsteiger Timberwolves feierte in Wels einen nie gefährdeten 101:85-Sieg. Die Bulls besiegten zu Hause UBSC Graz ebenfalls sicher mit 86:65.