Asien-Pazifik-Gipfel in Papua-Neuguinea geht zu Ende

Port Moresby (APA/dpa) - Mit weiteren Beratungen über Handelsfragen geht am Sonntag der Asien-Pazifik-Gipfel in Papua-Neuguinea zu Ende. Das Treffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) wird überschattet vom Handelsstreit zwischen den USA und China. Beide Seiten überzogen sich am ersten Tag mit neuen gegenseitigen Vorwürfen.

Andere Teilnehmer klagten, dass der Konflikt zwischen den beiden Wirtschaftsmächten ihren Ländern jetzt schon schade.

Bei dem Treffen in der Hauptstadt Port Moresby sind mit Ausnahme der USA alle 21 Mitglieder mit Staats- oder Regierungschef vertreten. US-Präsident Donald Trump verzichtete auf eine Anreise. In den APEC-Ländern rund um den Pazifik lebt etwa die Hälfte der Weltbevölkerung. Gastgeber Papua-Neuguinea mit nur acht Millionen Einwohnern ist mit Abstand das ärmste aller Mitglieder.