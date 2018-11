Macron in Berlin - Weltkriegsgedenken und Ringen um EU-Reformpaket

Berlin (APA/dpa/AFP) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird am Sonntag zum Gedenken an Kriegstote und zu Beratungen mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin erwartet. Als erster französischer Staatschef seit gut 18 Jahren soll Macron vor dem Deutschen Bundestag eine Rede halten.

Darin will Macron nach Angaben des Elysee-Palastes die deutsch-französische Aussöhnung würdigen und aktuelle Themen wie unter anderem den Brexit ansprechen. Seine Ansprache ist der Höhepunkt der diesjährigen Gedenkstunde zum Volkstrauertag (ab 13.30 Uhr). Der Volkstrauertag ist ein staatlicher Gedenktag, der in Deutschland seit 1919 begangen wird - ursprünglich, um Solidarität mit den Hinterbliebenen der Opfer des Ersten Weltkriegs zu zeigen. Inzwischen gedenkt man aller Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.

Danach empfängt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Macron. Bei dem Gespräch soll es vor allem um die Vorschläge für EU-Reformen gehen, im Anschluss daran ist ein gemeinsames Pressestatement geplant (15.00 Uhr).

Bereits am Vormittag diskutieren Macron und Präsident Frank-Walter Steinmeier in einem früheren Ostberliner Kino mit Jugendlichen (11.00 Uhr). Bei dem Treffen soll es anlässlich des vor 100 Jahren zu Ende gegangenen Ersten Weltkriegs um „100 Ideen für den Frieden“ gehen. Die Staatsoberhäupter legen zudem einen Kranz an der Neuen Wache nieder, der zentralen Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewalt.