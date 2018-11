Lettland feiert 100 Jahre Unabhängigkeit

Riga (APA/dpa) - Mit zahlreichen Veranstaltungen feiert Lettland am Sonntag seinen 100. Geburtstag. Genau vor einem Jahrhundert - am 18. November 1918 - proklamierte der Baltenstaat seine Unabhängigkeit von Russland. Das runde Staatsjubiläum wird im heutigen EU- und NATO-Mitgliedsstaat im ganzen Land gefeiert.

Höhepunkte der Feierlichkeiten am Unabhängigkeitstag sind eine Flaggenzeremonie, eine feierliche Sitzung des Parlaments und eine Militärparade in der Hauptstadt Riga. In zahlreichen weiteren Städten des Ostseestaats im Nordosten Europas finden zudem Konzerte, Feste und Ausstellungen statt.