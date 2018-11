Deutscher Wirtschaftsminister dringt auf Entlastungen für Unternehmen

Berlin (APA/Reuters) - Nach dem Konjunktureinbruch im dritten Quartal fordert der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier eine baldige Entlastung von Arbeitnehmern und Unternehmen. „Wir brauchen Klarheit über Entlastungen für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Wirtschaft, (...) weniger Bürokratie und mehr Innovation“, sagt der CDU-Politiker der Zeitung „Welt am Sonntag“.

So sei die von großen Unternehmen gezahlte Körperschaftsteuer in Deutschland inzwischen höher als in anderen großen Industrieländern wie den USA, Großbritannien und demnächst auch Frankreich: „Das ist ein Nachteil und gefährdet Arbeitsplätze“, sagte der CDU-Politiker: „Deshalb ist eine Senkung mittelfristig notwendig.“ Er schlug vor, Mehreinnahmen bei den Steuern zur Hälfte für Entlastungen zu verwenden.

Bisher sträuben sich der Koalitionspartner SPD und ihr Finanzminister Olaf Scholz gegen Steuersenkungen für Firmen. Der FDP-Opposition im Deutschen Bundestag reichen Altmaiers Vorschläge wiederum nicht aus. So forderte der FDP-Haushaltsexperte Otto Fricke mehr Investitionen und „eine Ausgaben-Trendwende, weg von der Ausgabenexpansion im Sozialbereich, hin zu echten Zukunftsinvestition in den Bereichen Bildung, Forschung, Digitalisierung und Infrastruktur“.

Die deutsche Wirtschaft war im dritten Quartal mit minus 0,2 Prozent erstmals seit dreieinhalb Jahren geschrumpft.