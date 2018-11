Carport-Brand bedrohte Wohnhaus in Vorarlberg

Mäder (APA) - Ein zufällig vorbeifahrender Feuerwehrmann hat in Mäder (Bez. Feldkirch) in der Nacht auf Sonntag Schlimmeres verhindern können. Er hatte gegen 1.50 Uhr einen Brand in einem Carport entdeckt und die Bewohner des Hauses und die Rettungskräfte alarmiert.

Das aus noch unbekannter Ursache entstandene Feuer hatte rasch auf einen angrenzenden Schopf und die Holzfassade des Wohnhauses übergegriffen, meldete die Polizei. Ein im Carport abgestellter Pkw war nicht mehr zu retten. Aufgrund der enormen Hitzeentwicklung wurde auch ein vor dem Carport abgestelltes Fahrzeug stark beschädigt. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.