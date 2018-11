Eishockey: Arizona unterlag mit Grabner den Boston Bruins 1:2

Glendale (Arizona) (APA) - Michael Grabner hat mit den Arizona Coyotes in der National Hockey League (NHL) am Samstag eine 1:2-Heimniederlage gegen die Boston Bruins einstecken müssen. Der im bisherigen Saisonverlauf vor allem in Unterzahl erfolgreiche Stürmer blieb diesmal ohne Scorerpunkt. Thomas Vanek und Michael Raffl fehlten ihren Clubs indes weiterhin verletzungsbedingt.

Die Detroit Red Wings von Vanek setzten sich bei den New Jersey Devils 3:2 nach Verlängerung durch. Raffls Philadelphia Flyers unterlagen Tampa Bay Lightning vor Heimkulisse 5:6 nach Overtime.

Ergebnisse National Hockey League (NHL) vom Samstag: Arizona Coyotes (mit Grabner) - Boston Bruins 1:2, Philadelphia Flyers (ohne Raffl/verletzt) - Tampa Bay Lightning 5:6 n.V., New Jersey Devils - Detroit Red Wings (ohne Vanek/verletzt) 2:3 n.V., Nashville Predators - Los Angeles Kings 5:3, San Jose Sharks - St. Louis Blues 4:0, Minnesota Wild - Buffalo Sabres 2:3, Vancouver Canucks - Montreal Canadiens 2:3, New York Rangers - Florida Panthers 4:2, Carolina Hurricanes - Columbus Blue Jackets 1:4, Ottawa Senators - Pittsburgh Penguins 6:4, Calgary Flames - Edmonton Oilers 4:2