25-Jährige bei Reitunfall in Oberösterreich verletzt

Mattighofen/Braunau am Inn (APA) - Bei einem Reitunfall am Samstag in Feldkirchen bei Mattighofen (Bezirk Braunau am Inn) ist eine 25-Jährige verletzt worden. Ihr Pferde bockte bei einem Ausritt und warf die Reiterin ab. Eine 26-jährige Freundin, mit der die Oberösterreicherin ausgeritten war, leistete Erste Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte. Die Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber ins LKH Salzburg geflogen.