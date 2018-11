Schau in Rostock zeigt Tapetenkunst von Albaniens Ministerpräsident

Rostock (APA/dpa) - Sie sind schrill-bunt und ihr Schöpfer ist Künstler und Politiker: die Rostocker Kunsthalle zeigt Tapeten, die Albaniens Ministerpräsident Edi Rama gestaltet hat. 2015 habe er erstmals in Deutschland in einer Münchner Galerie ausgestellt, so Rama bei der Eröffnung am Samstag. Wie Albanien auf den EU-Eintritt warte, habe er lange auf seine erste Schau in einem deutschem Museum warten müssen.

Auf sieben Meter langen Tapetenbahnen sind in Rostock mal Tiere abgebildet und mal Menschen oder Pflanzen. Zudem sind Arbeiten zu sehen, bei denen Tagespläne, Vorlagen und Terminkalender als Zeichenpapier herhielten. Gezeichnet hat der 54-Jährige während dienstlicher Gespräche, Verhandlungen und Telefonate. „Zeichnen ist für mich wie eine konzentrationssteigernde Tablette“, sagte er in einem Interview in diesem Sommer mit der Wochenzeitung „Die Zeit“.

Kunsthallen-Chef Jörg-Uwe Neumann sagte: „Ich habe Ramas Kunst vor drei Jahren in einer Berliner Galerie gesehen und konnte ihn im vergangenen Jahr bei einem Besuch in Tirana überzeugen, nach Rostock zu kommen.“ Als Geschenk übergab ihm Rama eine Grafik, die er beim vergangenen Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gezeichnet hatte.

Edi Rama, dessen Kunst weltweit gezeigt wird, wurde 1964 als Sohn einer Ärztin und des systemtreuen Bildhauers Kristaq Rama in Tirana geboren. Er studierte dort an der Akademie der Künste. 1994 ging er ins Künstlerexil nach Paris. Als sein Vater starb, fuhr er zur Beerdigung zurück nach Tirana, wo der damals amtierende Ministerpräsident ihn darum bat, Kulturminister zu werden. 1998 übernahm Rama dieses Amt. Im Jahr 2000 wurde er Bürgermeister von Tirana - und 2013 Ministerpräsident.

Die Schau ist bis 6. Jänner in der Kunsthalle zu sehen.