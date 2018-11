Mehrere Briefkästen in Oberösterreich gesprengt

Braunau am Inn (APA) - Bereits vier Briefkästen sind in diesem November im Bezirk Braunau am Inn von unbekannten Tätern mittels pyrotechnischer Gegenstände gesprengt worden. Zu zwei Explosionen kam es in der Nacht auf 10. November in Helpfau-Uttendorf, zu zwei weiteren in der Nacht auf 17. November in Neukirchen an der Enknach und abermals in Helpfau-Uttendorf.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 300 Euro. Derzeit gehe man von Vandalismus aus, sagte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Oberösterreich am Sonntag auf APA-Anfrage. Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Mauerkirchen unter der Telefonnummer 0591334208.