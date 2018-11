Rallye: Steckbrief von Sechsfach-Weltmeister Ogier

Coffs Harbour (APA/AFP) - Steckbrief des sechsfachen Rallye-Weltmeisters Sebastien Ogier:

~ Sebastien OGIER (Frankreich) geb.: 17. Dezember 1983 in Gap Erlernter Beruf: Skilehrer Auto: Ford Fiesta WRC-WM-Debüt: 2008 (Mexiko); 1. Sieg in Portugal 2010 Co-Pilot: Julien Ingrassia (FRA, 38 Jahre/seit 2006) Teams: Citroen (2008-11), VW (2012-16), M-Sport/Ford (seit 2017) WRC-Siege: 44 (136 Starts, 71 Stockerlplätze) Größte Erfolge: Weltmeister 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; WM-3. 2011 Junioren-Weltmeister 2008, Sieger Race of Champions 2011 ~