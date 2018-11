Tanzen: Scharkow/Kulikowa holten in Schwechat 4. WM-Titel in Folge

Schwechat (APA) - Das favorisierte russische Tanzpaar Dmitrij Scharkow/Olga Kulikowa hat sich bei der Standard-WM in Schwechat am Samstagabend - als erstes Duo überhaupt - zum vierten Mal in Folge den Titel gesichert. Evaldas Sodeika/Ieva Zukauskaite (LIT) holten Silber, Bronze ging an Francesco Galuppo/Debora Pacini (ITA). Für Österreich tanzten Vasily Kirin/Ekaterina Prozorova zu Platz acht.