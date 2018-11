Markus Söders Karriere im Überblick

München (APA/dpa) - Markus Söder will und soll in Kürze in Personalunion bayerischer Ministerpräsident und CSU-Chef sein. Seine Karriere im Überblick:

1983: Eintritt in CSU und Junge Union

1994: Einzug in den bayerischen Landtag

1995-2003: Landesvorsitzender der Jungen Union

2003-2007: CSU-Generalsekretär

2007-2008: Europaminister in der bayerischen Staatskanzlei

2008-2011: Bayerischer Umwelt- und Gesundheitsminister

2011-2018: Bayerischer Finanzminister, ab 2013 auch zuständig für Landesentwicklung und Heimat

16. März 2018: Erstmalige Wahl zum bayerischen Ministerpräsidenten

6. November 2018: Erneute Wahl zum Ministerpräsidenten, nun an der Spitze einer Koalitionsregierung von CSU und Freien Wählern