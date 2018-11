Betrunkener Randalierer am Bahnhof Wien-Meidling festgenommen

Wien (APA) - Ein 23-jähriger Mann ist am Samstagnachmittag festgenommen worden, weil er in der Halle der U6-Station Wien-Meidling randaliert und dabei einen Mitarbeiter der Wiener Linien leicht am Hals verletzt hat. Ein Alkovortest ergab bei ihm einen Wert von mehr als 1,8 Promille, berichtete die Polizei am Sonntag.

Der österreichische Staatsbürger schrie herum und diskutierte mit zwei Mitarbeitern der Wiener Linien, als die Beamten eintrafen. Auch diesen gegenüber verhielt er sich aggressiv: er schimpfte, ballte die Fäuste und versuchte, die Polizisten zu schlagen. Erst nach Anforderung von Verstärkung konnte der aggressive Betrunkene festgenommen werden.