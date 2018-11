Oppositionsführer in Aserbaidschan festgenommen

Baku (APA/AFP) - Die Polizei in Aserbaidschan hat mehrere Oppositionelle festgenommen, die am Samstag an die Opfer von antisowjetischen Protesten Ende der achtziger Jahre erinnern wollten. Unter den Festgenommenen sei auch der Vorsitzende der oppositionellen Volksfront, Ali Kerimli, teilte sein Stellvertreter Nureddin Mammadli am Sonntag mit. Der Verbleib der Oppositionellen sei unklar.

Auch Jamil Hasanli, der bei der Präsidentenwahl 2013 gegen den autoritär regierenden Staatschef Ilham Aliyev (Alijew) angetreten war, wurde vorübergehend festgenommen. Die Polizei in Baku sprach von insgesamt elf Festnahmen.

Aliyev hatte sich im April für eine vierte Amtszeit bestätigen lassen. Die Opposition hatte die Wahl boykottiert. Aliyevs Familie beherrscht die ehemalige Sowjetrepublik seit Jahrzehnten. Ilham Aliyev rückte nach dem Tod seines Vaters Heidar Aliyev an die Staatsspitze und wurde 2008 und 2013 wiedergewählt. Die Opposition sprach jedes Mal von Wahlbetrug.