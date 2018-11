Geisterfahrer verursachte Unfall auf der A10 im Pongau

Eben im Pongau (APA) - Ein Geisterfahrer hat am Sonntag zu Mittag einen Unfall auf der Tauernautobahn im Pongau ausgelöst. Der 82-jährige Pinzgauer war in Eben auf die A10 in Fahrtrichtung Salzburg aufgefahren. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge drehte der Pensionist um und fuhr entgegen die Fahrtrichtung retour. Dabei kollidierte sein Pkw mit dem Auto eines 35-jährigen Tennengauers. Verletzt wurde niemand.