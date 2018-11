Altpapier fing Feuer - Brand in steirischer Lagerhalle

Bärnbach (APA) - Am Sonntag ist in einer Lagerhalle in der steirischen Gemeinde Bärnbach (Bezirk Voitsberg) ein Brand ausgebrochen. Laut Polizei dürfte neben einem Ofen gelagertes Altpapier durch die Abstrahlwärme Feuer gefangen haben. Die örtlichen Feuerwehren waren mit knapp 30 Kräften im Einsatz. Verletzte gab es nicht, der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.