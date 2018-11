Fußball: ÖFB-Auswahl feierte 3 - Meinungen Foda, Lazaro, O‘Neill

Belfast (APA) - Weitere Meinungen zum Nations-League-Spiel Nordirland - Österreich:

Franco Foda (ÖFB-Teamchef): „Wir hatten Startschwierigkeiten und in den ersten zehn Minuten viele Fehlpässe. In der zweiten Hälfte war wieder eine Spielfreude und gewisse Leichtigkeit da. Über 90 Minuten gesehen geht der Sieg in Ordnung. Im Hinblick auf die EM-Qualifikation ist es wichtig, dass wir auswärts gewonnen haben. Wir haben einen guten Entwicklungsprozess und mit Siegen lässt es sich immer leichter arbeiten, vor allem dann, wenn man vier Monate Pause hat.“

Valentino Lazaro (ÖFB-Siegestorschütze): „Das Tor ist etwas sehr Besonderes für mich. Mich freut es, dass ich der Mannschaft geholfen habe, das Länderspieljahr positiv abzuschließen. Dafür hat jeder gekämpft, auch wenn es spielerisch nicht bei jedem geklappt hat, auch bei mir nicht. Deshalb bin ich dem Trainer dankbar, dass er mir bis zum Schluss das Vertrauen geschenkt hat und ich meine Leistung mit so einer Aktion noch einmal aufrunden durfte. Bis dahin war ich mit meiner Leistung gar nicht zufrieden. An manchen Tagen läuft es überhaupt nicht, aber ich habe nicht aufgegeben und versucht, zumindest Gegner zu stören.“

Michael O‘Neill (Nordirland-Teamchef): „Die Niederlage ist sehr enttäuschend, weil wir gut gespielt haben. Österreich hat eine starke Mannschaft, aber wir haben gut mitgehalten. Wir haben gut auf den Rückstand reagiert, die Einwechslung von Arnautovic hat den Österreichern aber einen Schub gegeben. Wir haben bis zum Schluss versucht, das Siegestor zu erzielen und sind dafür bestraft worden.“