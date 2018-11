Basketball: Klare ABL-Siege für Gmunden und Klosterneuburg

Wien (APA) - Die Swans Gmunden haben am Sonntag in der 8. Runde der Basketball-Bundesliga (ABL) mit einem 109:67-Kanterheimsieg gegen die Oberwart Gunners mit Leader Traiskirchen Lions nach Punkten gleichgezogen. Beide Teams halten bei nur einer Niederlage. Das Derby zwischen BC Vienna und den Klosterneuburg Dukes ist mit 93:81 klar an die viertplatzierten Niederösterreicher gegangen. Vienna ist Neunter.