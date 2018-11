Triathlon: Weiss gewann Ironman Mexiko

Cozumel (APA) - Triathlet Michael Weiss hat zum insgesamt dritten Mal nach 2013 und 2014 den Ironman Mexiko gewonnen. Der 37-jährige Niederösterreicher siegte am Sonntag in Cozumel in 7:58:34 Stunden überlegen mit mehr als zwölf Minuten Vorsprung auf den Schweizer Samuel Hürzeler.