Fußball: Spanien besiegte Bosnien-Herzegowina in Test 1:0

Las Palmas (APA) - Spaniens Fußball-Nationalteam hat gegen Bosnien-Herzegowina am Sonntag einen 1:0-Testsieg gefeiert. Das entscheidende Tor in Las Palmas erzielte der eingewechselte, 21-jährige Stürmer Brais Mendez (78.). Die ohne Nations-League-Finalticket ausgestatteten Iberer hatten eine „B-Elf“ zum Einsatz gebracht. Bosnien hatte am Donnerstag mit einem 0:0 in Wien den Aufstieg in die A-Nations-League fixiert.