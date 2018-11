Brexit - Köstinger: Sichere Rahmenbedingungen in Zukunft wichtig

Brüssel (APA) - Der Brexit überschatte auch die Diskussionen im Agrarbereich, hat Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) vor dem Rat für Landwirtschaft und Fischerei am Montag in Brüssel betont. Hier gebe es sehr intensive Beziehungen und „Großbritannien ist auch ein Nettoimporteur von agrarischen Produkten“, so Köstinger. Entsprechend wichtig seien sichere Rahmenbedingungen für künftige Beziehungen.

So dürfte es etwa am Schweinemarkt zu Verwerfungen durch den Brexit kommen, warnte die Landwirtschaftsministerin. Da sei es notwendig, die nötigen Schlüsse daraus abzuleiten. „Unser Ziel ist es, für beide Seiten einen sehr guten Abschluss herbeizuführen“, sagte Köstinger. Es gelte aber abzuwarten, was die nächsten Wochen und Monate bringen.