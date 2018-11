Fußball: ÖFB-Team 2018 mit meisten Siegen seit 36 Jahren

Wien (APA) - Österreichs Nationalteam hat das Jahr 2018 am Sonntag mit einem 2:1-Auswärtserfolg gegen Nordirland abgeschlossen und damit seinen siebenten Länderspielsieg in diesem Jahr gefeiert. Zumindest so viele Siege hatte ein ÖFB-Nationalteam zuletzt vor 36 Jahren geholt, als im Jahr der WM 1982 in Spanien acht Siege geschafft worden waren. Damals wie heuer wurden elf Länderspiele absolviert.

Die beste Quote der jüngeren Vergangenheit gab es 1996, als bei sechs Spielen fünf Siege und ein Remis gelangen. Auch in den Jahren 1997 und 2015, als sich Österreich für Großereignisse (WM 1998 und EURO 2016 jeweils in Frankreich) qualifizierte, war die Erfolgsquote prozentuell besser. Unter den Teamchefs Herbert Prohaska (1997) und Marcel Koller (2015) wurden jeweils bei nur acht Spielen sechs Siege gefeiert.

Das statistisch schwächste Jahr seit Jahrzehnten gab es übrigens im Jahr 2007, dem Jahr vor der Heim-EURO, als in zwölf Länderspielen nur ein Sieg gelang.

Die Länderspiel-Bilanz des österreichischen Fußball-Nationalteams seit 1996, dem bisher letzten Jahr ohne Niederlage:

~ Jahr (Spiele): Siege, Remis, Niederlagen, Tordifferenz, Teamchef

1996 ( 6): 5 1 0 7:1 (Prohaska) 1997 ( 8): 6 0 2 14:5 (Prohaska) 1998 (11): 4 4 3 23:15 (Prohaska) 1999 ( 7): 3 1 3 15:20 (Prohaska, Baric) 2000 ( 7): 2 3 2 11:10 (Baric) 2001 (10): 3 2 5 9:16 (Baric) 2002 ( 8): 3 1 4 10:13 (Krankl) 2003 ( 8): 3 1 4 14:13 (Krankl) 2004 ( 8): 2 4 2 14:13 (Krankl) 2005 ( 9): 3 4 2 11:8 (Krankl, Ruttensteiner) 2006 ( 8): 3 1 4 12:14 (Hickersberger) 2007 (12): 1 6 5 7:13 (Hickersberger) 2008 (13): 2 4 7 19:25 (Hickersberger, Brückner) 2009 ( 9): 3 1 5 10:17 (Brückner, Constantini) 2010 ( 7): 3 1 3 12:9 (Constantini) 2011 (11): 2 2 7 13:21 (Constantini, Ruttensteiner, Koller) 2012 ( 8): 4 2 2 13:8 (Koller) 2013 (10): 5 1 4 17:12 (Koller) 2014 ( 8): 4 3 1 10:7 (Koller) 2015 ( 8): 6 1 1 19:6 (Koller) 2016 (12): 3 3 6 12:17 (Koller) 2017 ( 8): 4 3 1 11:7 (Koller, Foda) 2018 (11): 7 1 3 15:8 (Foda) ~ (Grafik 1158-18, Format 88 x 100 mm)