Neue Festwagen und Ballons bei Thanksgiving-Umzug in New York

New York (APA/dpa) - Mit fünf neuen Festwagen und sieben neuen Riesen-Ballons wollen rund 8.000 Menschen heuer in der traditionellen Thanksgiving-Parade durch die Straßen New Yorks ziehen. Bei dem Festumzug, der am Donnerstag zum 92. Mal stattfindet und den jedes Jahr viele Zuschauer vor Ort und Millionen weltweit an Fernsehbildschirmen verfolgen, treten auch Stars wie Diana Ross, John Legend und Ashley Tisdale auf.

Zu den neuen Festwagen gehören eine Schokoladenfabrik, ein Weihnachts-Elf mit seinen tierischen Helfern, die Welt der Schildkröten-Superhelden Turtles und ein afrikanischer Wagen mit großer Elefantenfigur und vielen anderen Tieren. Außerdem wurde Truthahn „Tom Turkey“, dessen Wagen die Parade traditionell anführt, renoviert.

Unter den neuen Ballons sind beispielsweise Goku von „Dragon Ball“ und die Wolke „Little Cloud“. Traditionell fliegen zudem meterhohe Ballons in Form von Spiderman, dem Frosch Kermit, Sponge Bob oder Papa Schlumpf mit dem von einer US-Kaufhauskette veranstalteten Festumzug mit.