Wiener Börse (Mittag) - ATX im Mittagshandel 0,36 Prozent im Plus

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit freundlicher Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.145,25 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 11,15 Punkten bzw. 0,36 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,09 Prozent, FTSE/London +0,32 Prozent und CAC-40/Paris -0,10 Prozent.

Die europäischen Leitbörsen konnten nach einer freundlichen Eröffnung ihre Gewinne mehrheitlich nicht oder nicht vollständig halten. Auch der ATX reduzierte seine Gewinne im Lauf des Vormittags etwas. Im Eröffnungshandel war er in der Spitze 0,78 Prozent im Plus gelegen. Politische Unsicherheitsfaktoren wie die weiteren Entwicklungen rund um den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) sorgen jedoch für Zurückhaltung an den Aktienmärkten.

Bei den Einzelwerten in Wien setzten sich die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) mit einem Plus von 2,00 Prozent auf 26,98 Euro an die Indexspitze. Sie setzten sich damit deutlich von den beiden übrigen Bankaktien im ATX ab. Die Titel der Erste Group stiegen nur geringfügig um 0,11 Prozent auf 36,00 Euro, während die Papiere der BAWAG 0,41 Prozent auf 39,16 Euro einbüßten.

Stark zeigten sich am Vormittag auch die zuletzt schwachen Anteilsscheine der voestalpine mit einem Plus von 1,71 Prozent auf 30,90 Euro. Seit Jahresbeginn haben die Titel des Linzer Stahlkonzerns aktuell rund 38 Prozent verloren und sind damit mit deutlichem Abstand schwächster Wert im heimischen Leitindex.

Post-Aktien verloren 0,41 Prozent auf 34,32 Euro. Seit ihrer Zahlenvorlage am vergangenen Donnerstag haben die Papiere über fünf Prozent nachgegeben. Die Post hatte dabei mitgeteilt, dass sich das Wachstum im Paketgeschäft auch wegen der Eigenzustellung von Amazon im Raum Wien künftig in den niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich abschwächen wird, nach zehn Prozent Wachstum in diesem Jahr und 20 Prozent im Vorjahr.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX um 9.53 Uhr bei 3.158,77 Punkten, das Tagestief lag kurz nach Handelsbeginn bei 3.126,58 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,33 Prozent höher bei 1.587,87 Punkten. Im prime market zeigten sich 20 Titel mit höheren Kursen, 14 mit tieferen und zwei unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 898.629 (Vortag: 1.020.321) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 26,14 (31,32) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Raiffeisen mit 209.500 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 5,63 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA217 2018-11-19/12:14