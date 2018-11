Tischtennis: ÖTTV-Teams in EM-Qualifikation gegen Portugal gefordert

Wien (APA) - Österreichs Tischtennis-Nationalteams spielen am Dienstag in der EM-Qualifikation gegen Portugal. Die Damen wären mit einem Erfolg ab 20.00 Uhr in Ebensee bereits fix Gruppensieger, Amelie Solja muss erkrankt passen. Die ÖTTV-Herren gastieren in Gaia (20.30 Uhr MEZ). Außer dieser Begegnung sollten Stefan Fegerl und Co. auch am 4. Dezember in Horn gegen Ungarn gewinnen, um Platz eins zu holen.

Für die EM-Qualifikation reicht auch Platz zwei, bringt aber eine schlechtere Setzung mit sich. Am Wochenende holte sich vor allem Daniel Habesohn in der deutschen Bundesliga Selbstvertrauen, bei nur einer Niederlage stockte der Wiener sein Sieg-Konto auf zehn auf und ist damit die Nummer zwei der laufenden Saison. Habesohn liegt mit Mühlhausen auf Rang drei der von Fegerls Ochsenhausen angeführten Tabelle.