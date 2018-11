Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis klar schwächer

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Montag im späten europäischen Handel klar schwächer gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 55,76 Dollar und damit um 1,24 Prozent weniger als am Freitag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 65,82 Dollar gehandelt, er lag 1,41 Prozent im Minus.

Die Ölpreise konnten ihre Gewinne aus dem Frühhandel nicht halten und rutschten am Nachmittag deutlich in die Verlustzone und knüpften damit an ihre schwache Vorwoche an. Auch wenn es genug fundamentale Gründe für den Ölpreisrückgang in den vergangenen Wochen gegeben habe, sei das Ausmaß des Abverkaufs in der Vorwoche schon erstaunlich gewesen, heißt es in einer aktuellen Einschätzung der Commerzbank. „Wir vermuten, dass für den Preisrutsch neben Fundamentalfaktoren auch spekulative Verkäufe verantwortlich waren“, mutmaßen die Rohstoffexperten. Die Positionen, die auf einen Anstieg der Ölpreise setzen, seien netto in den vergangenen sieben Wochen um mehr als die Hälfte reduziert worden und hätten inzwischen den niedrigsten Stand seit Sommer 2017 erreicht.

Der Goldpreis lag am Nachmittag in London bei 1.222,84 Dollar und damit etwas über Schlusskurs von 1.222,51 Dollar vom Freitag. Das Edelmetall holte seine Verlaufsverluste wieder auf und profitierte davon von einem Kursrückgang beim US-Dollar am Nachmittag. Der Preisrutsch von Anfang des Monats bis in die vergangene Woche hinein sei ebenfalls stark spekulativ getrieben gewesen, kommentieren die Commerzbank-Analysten. Mittlerweile dürften aber einige Short-Positionen wieder glattgestellt worden sein.

Kurse ausgewählter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 65,82 66,76 -1,41 WTI 55,76 56,46 -1,24 OPEC-Daily 66 65,28 +1,10 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.222,84 1.222,51 +0,03 Silber 14,41 14,40 +0,07 Platin 845,59 842,94 +0,31 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 138,45 138,05 +0,29 Kakao 2.176,00 2.193,00 -0,78 Zucker 342,10 341,10 +0,29 Mais 174,00 174,75 -0,43 Sojabohnen 876,25 892,25 -1,79 Weizen 202,75 204,00 -0,61 ~