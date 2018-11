Taylor Swift wechselt nach 13 Jahren das Plattenlabel

New York (APA/dpa) - Seit 13 Jahren war Taylor Swift (28) beim selben Plattenlabel, jetzt hat die US-Sängerin einen neuen Vertrag unterzeichnet. Sie sei jetzt bei Republic Records und Universal Music Group, teilte Swift am Montag per Instagram mit. Mit 15 Jahren hatte sie beim Label Big Machine Records unterschrieben, die allerdings auch mit Universal zusammenarbeiten.

Details über den Vertrag wurden zunächst nicht bekannt. Swift selber gab nur zwei Änderungen bekannt: Sie werde in Zukunft die Rechte an ihren Master-Aufnahmen behalten. Außerdem habe das Label zugesagt, alle Erlöse aus dem Verkauf von Anteilen am Streamingdienst Spotify den Künstlern zu vergüten. Swift, die als eine der erfolgreichsten Musikerinnen der USA gilt, hatte sich schon in der Vergangenheit immer wieder für die Rechte von Künstlern eingesetzt.