Rapper Snoop Dogg mit Stern auf Hollywood Walk of Fame geehrt

Los Angeles (APA/AFP) - US-Rapper Snoop Dogg ist mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt worden - und hat erst einmal sich selbst ausführlich gedankt. „Ich möchte mich bei mir dafür bedanken, an mich geglaubt zu haben“, sagte der 47-Jährige am Montag bei der Enthüllung des Sterns in Los Angeles.

Auch für „all die harte Arbeit“, dafür, nie freigenommen zu haben, nie aufgegeben zu haben, stets zu versuchen, mehr zu geben als zu nehmen und mehr richtig als falsch zu machen, wolle er sich bei sich selbst bedanken, sagte der für seinen trockenen Humor bekannte West-Coast-Rapper. „Ich möchte mich bei mir dafür bedanken, einfach immer nur ich selbst zu sein.“

Snoop Dogg, mit bürgerlichem Namen Calvin Broadus, war 1992 mit Gastauftritten auf dem Album „The Chronic“ von Dr. Dre berühmt geworden. 1993 folgte sein Debütalbum „Doggystyle“, das auf Platz eines der US-Charts stürmte und weltweit mehr als elf Millionen Mal verkauft wurde. Insgesamt hat Snoop Dogg mehr als 35 Millionen Alben verkauft. Auch im Kino war er immer wieder zu sehen, unter anderem in „Training Day“ (2001), „Starsky and Hutch“ (2004) und „Scary Movie 5“ (2013).