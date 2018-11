Curling: Sperre für kanadischen Olympiasieger Fry und seine Kollegen

Calgary (APA/dpa) - Der kanadische Olympiasieger Ryan Fry und seine drei Teamkollegen Jamie Koe, Chris Schille und DJ Kidby haben bei der World Tour der Curler betrunken auf dem Eis randaliert und sind dafür gesperrt worden. Sie wurden von der Tour „wegen unsportlichen Verhaltens ausgeschlossen“, teilten die Veranstalter mit. Der 40-jährige Fry hatte 2014 in Sotschi Olympia-Gold gewonnen.

Bei der Veranstaltung in Red Deer in der kanadischen Provinz Alberta hatten sich die angetrunkenen Curler am vergangenen Samstag kräftig daneben benommen. „Sie kamen raus zum Curlen und waren extrem betrunken. Sie zerbrachen Besen und pöbelten. Das war einfach inakzeptabel“, sagte Wade Thurber vom Organisationsteam in Red Deer dem TV-Sender CBS Sports. Es habe auch „Schäden in der Umkleidekabine“ gegeben, fügte er hinzu.

Das Spiel wurde für Red Deer als verloren gewertet, die Spieler wurden von der 1992 eingeführten Tour ausgeschlossen. Bei der überwiegend in Kanada stattfindenden Serie hochklassiger Curling-Turniere gibt es keinen Gesamtsieger, es wird lediglich eine Preisgeld-Rangliste geführt.