Europas Leitbörsen starten schwach - US-Vorgaben belasten

Frankfurt am Main (APA) - Europas Börse sind am Dienstag mit Verlusten in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 fiel bis 9.35 Uhr um 0,70 Prozent auf 3.138,23 Punkte. Der DAX in Frankfurt verlor 0,85 Prozent auf 11.148,47 Punkte und nähert sich damit wieder dem im Oktober erreichten Jahrestief bei 11.051 Punkten. In London hielt der FT-SE-100 mit einem Minus von 0,31 Prozent bei 6.978,89 Punkten.

Belastet wurden die Börsen von negativen Vorgaben der Märkte in Asien und den USA. An der Wall Street hatten am Vorabend vor allem Technologiewerte deutlich nachgegeben. Der technologielastige Nasdaq Composite Index hatte am Montag gut drei Prozent eingebüßt.

Nach Berichten über Kürzungen bei den Produktionsaufträgen für Apples neue iPhone-Modellen fanden sich an der Nasdaq iPhone-Zulieferer unter den größten Verlierern. Auch in Europa zeigten sich Technologietitel und hier vor allem Aktien aus der Halbleiterbranche sehr schwach. So waren die Aktien des Chipindustrieausrüsters ASML mit einem Minus von 2,08 Prozent die größten Verlierer im Euro-Stoxx-50.

Unter den weiteren Verlierern fanden sich BASF mit einem Minus von 1,81 Prozent. Der Chemiekonzern hat in der Früh jährliche Anstiege im operativen Ergebnis (EBITDA) von drei bis fünf Prozent in Aussicht gestellt. Ein neu aufgesetztes Sparprogramm soll ab Ende 2021 jährlich zwei Milliarden Euro zum Ebitda beisteuern.

Unter den wenigen Gewinnern im Euro-Stoxx-50 fanden sich Aktien von Enel mit einem Plus von 2,24 Prozent. Der Versorger hatte in der Früh Gewinnsteigerungen und die Einführung einer Mindestdividende angekündigt. Leichte Aufschläge verbuchten auch Energie- und Ölwerte wie Eni (plus 0,50 Prozent) oder Total (plus 0,46 Prozent).

In Frankfurt büßten Aktien von Wirecard trotz Meldung eines positiven Geschäftsausblicks 5,16 Prozent ein und waren damit das Schlusslicht im DAX: Der Zahlungsabwickler peilt angesichts des boomenden Online-Handels auch im kommenden Jahr ein rasantes Gewinnwachstum an. Der Vorstand erwartet 2019 ein operatives Ergebnis (EBITDA) zwischen 740 und 800 Mio. Euro. Die avisierten Zahlen lagen Händlern zufolge im Rahmen der Erwartungen, eine positive Überraschung sei aber auch ausgeblieben.

