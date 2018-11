Eishockey: St. Louis feuerte Coach Yeo

Pittsburgh (Pennsylvania) (APA) - Die St. Louis Blues haben sich nach einem enttäuschenden Start in die National Hockey League (NHL) von ihrem Coach Mike Yeo getrennt. Das gab der Club nach der 0:2-Niederlage gegen die Los Angeles Kings am Montag (Ortszeit) bekannt. Die Blues blieben gegen das schlechteste Team der Liga zum dritten Mal in den vergangenen vier Partien torlos und liegen in der Central Divison auf dem letzten Platz.

Die Nashville Predators feierten indes den vierten Heimsieg in Serie, haben 15 ihrer 21 Saisonpartien gewonnen und führen die Liga einen Punkt vor den Toronto Maple Leafs an.

Ergebnisse National Hockey League (NHL) vom Montag: St. Louis Blues - Los Angeles Kings 0:2, Nashville Predators - Tampa Bay Lightning 3:2, Pittsburgh Penguins - Buffalo Sabres 4:5 n.V., Toronto Maple Leafs - Columbus Blue Jackets 4:2, New York Rangers - Dallas Stars 2:1, Montreal Canadiens - Washington Capitals 4:5 n.V., Ottawa Senators - Florida Panthers 5:7, Calgary Flames - Vegas Golden Knights 7:2, Vancouver Canucks - Winnipeg Jets 3:6