American Football: LA Rams triumphierten in punktreichem NFL-Schlager

Los Angeles (APA/Reuters/sda/dpa) - Die Los Angeles Rams haben sich am Montagabend im Spitzenspiel der National Football League (NFL) in einem historischen Offensivfeuerwerk gegen die Kansas City Chiefs durchgesetzt. Der Liga-Spitzenreiter siegte zu Hause mit 54:51. Erstmals übertrafen zwei Teams in einem NFL-Spiel die 50-Punkte-Marke. Es war das Spiel mit den drittmeisten Gesamtpunkten der NFL-Geschichte.

Die beiden Kontrahenten erzielten nicht weniger als 1.001 Yards Raumgewinn und 14 Touchdowns. Rams-Quarterback Jared Goff führte sein Team mit vier Touchdown-Pässen und einem weiteren per Lauf zum Sieg. Für Kansas City waren auch sechs Touchdowns von Jungstar Patrick Mahomes zu wenig.

Die Rams holten im elften Saisonspiel ihren zehnten Sieg. Kansas City kassierte zwar die zweite Niederlage, führt mit neun Siegen aber weiterhin die American Football Conference (AFC) an. Der Schlager gegen den Leader der National Football Conference (NFC) war wegen schlechter Platzverhältnisse von Mexiko-Stadt nach Los Angeles verlegt worden.

NFL-Ergebnis vom Montagabend: Los Angeles Rams - Kansas City Chiefs 54:51