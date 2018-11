Enel stellte Strategie-Plan bis 2021 vor: Investitionen von 27,5 Mrd.

Rom (APA) - Der italienische Energieriese Enel hat am Dienstag seinen Strategie-Plan 2019-2021 vorgestellt. Geplant sind Investitionen von 27,5 Milliarden Euro. Damit will der Konzern das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) gegenüber dem Plan 2015-2018 um 3,2 Milliarden Euro steigern, was einem Plus von 12 Prozent entspricht, teilte der Konzern in Mailand mit.

62 Prozent der Energie, die Enel 2021 produzieren wird, soll dann ohne umweltschädliche Emissionen sein. Enel will weiterhin eine aktive Dividendenpolitik betreiben und 2019 pro Aktie mindestens 0,32 Euro ausschütten. 2020 sollen es mindestens 0,34 Euro pro Aktie und 2021 0,36 Euro sein, berichtete der Konzern.

„Seit 2015 haben wir alle Konzernziele erreicht. Der Einsatz im Bereich erneuerbarer Energien ist der Motor unserer Investitionsstrategie“, sagte Konzernchef Francesco Starace. Ende 2018 soll das EBITDA des Konzerns auf 16,2 Milliarden Euro steigen.

