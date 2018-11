SPÖ - Kern bestätigt Abschiedsrede bei Parteitag

Wien (APA) - Der scheidende SPÖ-Chef Christian Kern will auf dem SPÖ-Parteitag am Wochenende in Wels eine Abschiedsrede halten. „Es gibt ein Programm, das ist seit Wochen so ausgemacht, so wird es stattfinden“, sagte Kern am Dienstag der APA. Das ganze werde auch keine bahnbrechende Sache, so Kern, der das Amt des Parteivorsitzenden in Wels an Pamela Rendi-Wagner übergibt.

Spekulationen, wonach Kern den Parteitag nach den innerparteilichen Turbulenzen rund um seinen chaotischen Abgang schwänzen könnte, wies der scheidende Parteichef zurück. Dies sage mehr über die Arbeit der journalistischen Zunft aus, als es einen realen Hintergrund habe.

Kern hatte Mitte September - zweieinhalb Wochen vor dem ursprünglichen Parteitagstermin Anfang Oktober - völlig überraschend seinen Rückzug von der Parteispitze erklärt. Zunächst war noch die Rede davon, dass Kern als Spitzenkandidat bei der EU-Wahl antreten will, Anfang Oktober zog Kern auch diese Ansage zurück.

