Volleyball: Österreichs Herren in Weltrangliste erstmals Top 40

Wien (APA) - Österreichs Volleyball-Herren scheinen als 37. erstmals in den Top 40 der Weltrangliste auf. Im Vergleich zum Vorjahr verbesserten sie sich um elf Plätze. Auch die ÖVV-Damen stiegen im Ranking um 13 Ränge und sind nun auf dem 66. Platz zu finden.

„Das sind Riesenschritte nach vorne und für ein Land wie Österreich in einer Weltsportart sehr gute Momentaufnahmen. Die Verbesserungen spiegeln die gute Arbeit wider und unterstreichen den Aufwärtstrend. Wir nähern uns den besten Teams der Welt immer weiter an“, betonte ÖVV-Sportdirektor Gottfried Rath in einer Verbandsaussendung am Dienstag.

Sowohl Österreichs Damen-Team als auch die Herren-Mannschaft haben Anfang 2019 die Chance, erstmals aus eigener Kraft das EM-Ticket zu lösen. Beide Teams empfangen am 5. Jänner im Sportpark Graz Albanien. Mit zwei Siegen wären wichtige Schritte in Richtung Europameisterschaft getan.