71-Jährige auf Schutzweg in Wien von Pkw angefahren - Schwer verletzt

Wien (APA) - Eine 71-jährige Frau ist am Montagabend in der Margaretenstraße in Wien-Wieden von einem Pkw niedergestoßen und dabei schwer an den Beinen verletzt worden. Die Pensionistin war dabei, den dortigen Zebrastreifen zu überqueren, als sie der 42-jährige Lenker mit seinem Wagen erfasste. Sie wurde laut Polizei ins Krankenhaus gebracht.