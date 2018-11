Klebevariante der Autobahnvignette 2019 ab Donnerstag erhältlich

Wien (APA) - Die Klebevariante der Jahresvignette 2019 für die heimischen Autobahnen ist ab Donnerstag erhältlich. Die aktuelle Vignette in Kirschrot ist noch bis 31. Jänner 2019 gültig - ab 1. Februar muss ausschließlich Zitronengelb geklebt sein, informierte die Asfinag am Dienstag in einer Aussendung. Der Preis der Jahresvignette 2019 beträgt 89,20 Euro für Pkw und 35,50 Euro für Motorräder.

Obwohl die 2019er-Vignette ab dem 22. November 2018 erhältlich ist, beginnt die Gültigkeit erst mit 1. Dezember, warnte die Asfinag. Dasselbe gilt auch für die Digitale Vignette, die seit 8. November auf asfinag.at und über die Asfinag-App „Unterwegs“ gebucht werden kann. Da Konsumenten vom Online-Kauf eines Produktes zurücktreten können, ist die digitale Vignette außerdem erst 18 Tage nach dem Kauf gültig.

~ WEB http://www.asfinag.at ~ APA208 2018-11-20/12:12